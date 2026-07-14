Σοκαριστικό βίντεο από το Μάντσεστερ: Συμπλοκή με μαχαίρια και ματσέτες - Προσοχή, σκληρές εικόνες

Snapshot Τρεις κουκουλοφόροι άνδρες με ματστες επιτέθηκαν σε αυτοκίνητο στο Μάντσεστερ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο καυγάς εξελίχθηκε σε συμπλοκή με μαχαίρια μπροστά σε σηματοδότη, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο κατάφεραν να απωθήσουν τους επιτιθέμενους και αποχώρησαν.

Το περιστατικό σχολιάστηκε στα κοινωνικά δίκτυα ως ένδειξη της εξάπλωσης της βίας με όπλα στην Αγγλία.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ διεξάγει έρευνα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Απίστευτος καυγάς με ματσέτες συνέβη στους δρόμους του Μάντσεστερ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από μάρτυρα του σκηνικού δείχνει τρεις κουκουλοφόρους άνδρες που επέβαιναν σε μηχανές να κρατούν ματσέτες και να έχουν κυκλώσει αμάξι στο οποίο επέβαιναν άλλα δύο άτομα.

Ξαφνικά ένας από τους άνδρες κάρφωσε τη ματσέτα στο παράθυρο του συνοδηγού, ενώ ο δεύτερος ξεκίνησε να χτυπά από τη μεριά του οδηγού. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες βγήκαν από το αυτοκίνητο και ο καυγάς συνεχίστηκε στη μέση του δρόμου, μπροστά από έναν σηματοδότη.

Ο άνδρας που μαγνητοσκοπεί με το κινητό του ακούγεται να λέει: «Καλωσορίσατε στη Βρετανία, όλοι έχουν μαχαίρια».

Δείτε το βίντεο:

?? This is Manchester



WTF England?!?!



It's looking more like a third-world war zone by the day



Writer: Ianpic.twitter.com/1RiSRs81ox

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 13, 2026



Καθημερινότητα τα όπλα

Οι άνδρες, που φαίνονται να είναι νεαροί σε ηλικία, συνέχισαν τον καυγά με μαχαίρια, χωρίς όμως να τραυματιστούν πολύ σοβαρά.

Μόλις οι δύο επιβαίνοντες στο αμάξι κατάφεραν να απωθήσουν τους άνδρες στις μηχανές, επέστρεψαν στο όχημα και έφυγαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Το σοκαριστικό που σχολιάζουν οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, ενώ άλλοι λένε τα όπλα έχουν γίνει καθημερινότητα στην Αγγλία.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

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