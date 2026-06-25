Νεκρός 30χρονος μποξέρ σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ - Είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν αναίσθητο με τέσσερις επιβάτες να τον κρατούν ακινητοποιημένο

Ελένη Ευστρατίου

Νεκρός 30χρονος μποξέρ σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ - Είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 30χρονος μποξέρ βρέθηκε νεκρός σε πτήση από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ μετά από επιθετική συμπεριφορά και ακινητοποίηση από επιβάτες.
  • Ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν την πτήση και έδειξε βίαιη συμπεριφορά προς τη σύντροφό του και άλλους επιβάτες.
  • Το πλήρωμα ενημέρωσε τις αρχές και ζήτησε προτεραιότητα στην προσγείωση λόγω του περιστατικού.
  • Οι αστυνομικοί βρήκαν τον άνδρα αναίσθητο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποίησαν απινιδωτή, αλλά εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.
  • Η αστυνομική έρευνα στο Μάντσεστερ συνεχίζεται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.
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Αστυνομική έρευνα έχει ξεκινήσει από την αστυνομία του Μάντσεστερ, εξαιτίας περιστατικού θανάτου ενός 30χρονου επιβάτη σε πτήση που αναχώρησε από τη Λάρνακα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν άνδρα αθλητή του μποξ, ο οποίος είχε επιβιβαστεί στην πτήση που αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Σύμφωνα με το standard.co.uk, ο άνδρας ήταν μαζί με την σύντροφό του και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν από την πτήση.

Τον συγκρατούσαν επιβάτες

Από την αρχή, ο 30χρονος Callum Kerr, έδειξε βίαιη και επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην σύντροφό του με το πλήρωμα να της αλλάζει θέση. Ο άνδρας όμως την ακολούθησε και συνέχισε να γίνεται επιθετικός, ενώ χτύπησε με μπουνιά και τον επιβάτη που καθόταν δίπλα της.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η πτήση έφτασε πάνω από το Μάντσεστερ τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ το πλήρωμα ενημέρωσε τις Αρχές της αστυνομίας και ο πιλότος ζήτησε προτεραιότητα στην προσγείωση.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα στο αεροσκάφος, βρήκαν τον άνδρα αναίσθητο στο έδαφος, με τέσσερις άλλους επιβάτες να τον κρατούν υπό περιορισμό. Οι αστυνομικοί του έκαναν ΚΑΡΠΑ, χωρίς καμία ανταπόκριση και στη συνέχεια του χορήγησαν απινιδωτή. Αργότερα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και πέθανε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

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