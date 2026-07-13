Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 20 ημερών

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου στην Πάτρα, αφού «έφυγε» από τη ζωή ένα βρέφος μόλις 20 ημερών.

Το βρέφος από τη γέννησή του νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.gr είχε γεννηθεί πρόωρα.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε το πρωί της Δευτέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.