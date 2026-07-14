Νέος γύρος αμερικανικών χτυπημάτων κατά του Ιράν

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν τέλη σε άλλα πλοία για τη διέλευσή τους.

Η επιβολή τελών από ΗΠΑ ή Ιράν θα παραβίαζε τους διεθνείς κανόνες για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και θα αυξήσει τις εντάσεις, προκαλώντας οικονομική αναστάτωση στην περιοχή.

Ο Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις σκληρές επιθέσεις κατά του Ιράν και υποβάθμισε την ικανότητα της χώρας να αντιδράσει. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα μια νέα σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «επαναφέρουν» τον αποκλεισμό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και, σε μια φαινομενική αλλαγή πολιτικής, θα επιβάλλουν τέλη σε άλλα πλοία για την ασφαλή διέλευσή τους, μεταδίδει το Associated Press.

Υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, δύο σημεία που είχαν χτυπηθεί και τις προηγούμενες ημέρες.

Το Ιράν επιμένει ότι ελέγχει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ενώ μια νέα ανταλλαγή πυρών απειλούσε με επιστροφή σε πλήρη πόλεμο.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ είχαν δηλώσει ότι τα Στενά θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για όλους χωρίς διόδια, όπως ίσχυε πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οποιαδήποτε απόπειρα εκ μέρους των ΗΠΑ ή του Ιράν να επιβάλουν τέλη θα παραβίαζε τους διεθνείς κανόνες για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και θα οδηγούσε σε αύξηση των εντάσεων, προκαλώντας πιθανώς περαιτέρω οικονομική αναστάτωση που θα ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της περιοχής.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Η ανακοίνωση της CENTCOM: «Σήμερα, στις 4:45 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκίνησε την τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή. Οι επιθέσεις αυτές θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και να περιορίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

Οι απειλές Τραμπ

Η νέα σειρά επιθέσεων ακολούθησε τη δήλωση του Τραμπ στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε και θα τους χτυπήσουμε σκληρά και αύριο — και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό».

«Δεν έχουν τίποτα», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν έχουν τίποτα να επιδείξουν, εκτός από τα μεγάλα στόματά τους».

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