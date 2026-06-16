Τροχαίο στη Λάρισα: Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε είσοδο κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας - Φωτο Αρχείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Λάρισα

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr δίκυκλο όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μικρό παιδί στην οδό Βενιζέλου, τραυματίζοντάς το.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.