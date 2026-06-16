Τροχαίο στη Λάρισα: Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τροχαίο στη Λάρισα: Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε είσοδο κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας - Φωτο Αρχείο 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Λάρισα

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr δίκυκλο όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μικρό παιδί στην οδό Βενιζέλου, τραυματίζοντάς το.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΚΟΣΜΟΣ

UNICEF: Σχεδόν όλα τα παιδιά παγκοσμίως υποφέρουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οι 14 όροι της Συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν - Τι θα υπογράψουν στην Ελβετία - Τεράστιο πακέτο οικονομικής στήριξης στο Ιράν

21:42LIFESTYLE

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μεταμορφώνεται σε Κάρι Μπράντσο για τη νέα καμπάνια της Fendi

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 16/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 54 εκατ. ευρώ

21:30ANNOUNCEMENTS

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στον Λυκαβηττό για τη μεγάλη συναυλία

21:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. είχε δει στον δράστη κρίσεις πανικού και ένταση - Εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιδημία Έμπολα: 196 νεκροί - 837 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λάρισα: Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί

20:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αξιωματικός της ICE έσωσε 6χρονο αγόρι από πνιγμό σε πισίνα

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Περιστατικό με επιδειξία στο κέντρο της πόλης - Εικόνες

20:38ΑΠΟΨΕΙΣ

Το μεγαλείο του ποδοσφαίρου σε δυο κλαμένα μάτια και σε ένα σχολικό λεωφορείο

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή από Μερτς: Δέχεται να μείνουν στη Ρωσία τα κατεχόμενα εδάφη στο Ντονμπας - Η «κόκκινη γραμμή» για το μέρος που κρατούν οι Ουκρανοί

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με την αγνοούμενη Σταυρούλα - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ και το μεγάλο χρηματικό ποσό

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζευγάρι είχε ερωτικές επαφές μέσα σε τζαμί - Τι είπαν όταν συνελήφθησαν

20:12LIFESTYLE

Ιουλία Καραπατάκη: «Ακούω από Γαρμπή μέχρι R'n'B, γιατί να διαλέξω ένα είδος μουσικής;»

20:00ΥΓΕΙΑ

Είναι κακό να τρίβετε τα μάτια σας; Τι απαντούν οφθαλμίατροι

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βραζιλία: Νεκρή 59χρονη πεζοπόρος - Έπεσε από ύψος 30 μέτρων

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Kορίτσι έγινε viral χορεύοντας υπό την μελωδία του πιάνου στο Μετρό Συντάγματος - «Γεμίστε την Αθήνα με μουσική»

19:34LIFESTYLE

Ο Απόστολος Μαγγηριάδης ετοιμάζεται για ΣΚΑΪ - Η αποχώρηση από την ΕΡΤ και το «σπάσιμο» του συμβολαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με την αγνοούμενη Σταυρούλα - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ και το μεγάλο χρηματικό ποσό

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζευγάρι είχε ερωτικές επαφές μέσα σε τζαμί - Τι είπαν όταν συνελήφθησαν

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. είχε δει στον δράστη κρίσεις πανικού και ένταση - Εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Kορίτσι έγινε viral χορεύοντας υπό την μελωδία του πιάνου στο Μετρό Συντάγματος - «Γεμίστε την Αθήνα με μουσική»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα» - Συγκλονίζει η μητέρα της μίας εκ των δύο ανηλίκων που πιάστηκαν στα χέρια

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 16/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 54 εκατ. ευρώ

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η «ελληνική εθνική θρησκεία» στην οποία ορκίστηκε ο Συνταγματάρχης

12:42WHAT THE FACT

Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό

21:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

19:03LIFESTYLE

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού - Τι δήλωσε για την κατάσταση της υγείας της

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

15:52LIFESTYLE

Τουρκία: Πέθανε μία μέρα μετά τα γενέθλιά της η 35χρονη ηθοποιός Ετζέ Ιρτέμ

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ