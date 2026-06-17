Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 23 Ιουνίου σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνων δρόμου

Αναλυτικά οι δρόμοι που θα επηρεαστούν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 23 Ιουνίου σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνων δρόμου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
7'
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10χλμ, 6χλμ. και 1000μ Special Olympics στο πλαίσιο του «SNF NOSTOS RUN 2026».

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 20:30΄ ώρα έως το πέρας της εκδήλωσης, ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση αυτών κατά το χρονικό διάστημα από τις 06:00' ώρα έως το πέρας της εκδήλωσης, στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς, περιοχής Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας, ως εξής:

• Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ριζάρη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη

• Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ευτυχίδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Καρέα, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας.

• Πλ. Συντάγματος.

• Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορία και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Λεωφ. Συγγρού:

- Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρρόης και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00' έως 23:00'.

- Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και το Δέλτα Φαλήρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00' έως 23:00'.

- Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρρόης έως το ύψος της οδού Φραντζή, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00' έως 23:00'.

- Παράδρομος Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Ταγματάρχου Πλέσσα και Λυσικράτους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00' έως 23:00'.

- Παράδρομος Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

• Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμβρ. Φραντζή και της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βουλιαγμένης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

• Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αιόλου και της Πλ. Συντάγματος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιπποκράτους και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

• Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

• Κλεάνθους, σε όλο το μήκος της.

• Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

• Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

• Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00'.

• Δημοσθένους, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λάμπρου Κατσώνη και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00'.

• Ταγματάρχου Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και του παραδρόμου της Λεωφ. Συγγρού με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00'.

• Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00'.

• Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ του παραδρόμου της Λεωφ. Συγγρού και της οδού Επαμεινώνδα - Λάμπρου Κατσώνη με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 06:00' έως 23:00' και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00' έως 23:00' και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την διαδρομή, κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

• Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Ρηγίλλης

• Λεωφ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β'.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια :

• Από Λεωφ. Συγγρού προς κέντρο Αθηνών:

- Λεωφ. Συγγρού - δεξιά Καλλιρρόης - δεξιά Αμβρ. Φραντζή - αριστερά Κάρπου - συνέχεια Φιλολάου - συνέχεια Υμηττού κ.λπ. προς Μιχαλακοπούλου ή Λεωφ. Κατεχάκη.

- Λεωφ. Συγγρού - δεξιά Καλλιρρόης - δεξιά Αμβρ. Φραντζή - αριστερά Κάρπου - δεξιά Λεωφ. Βουλιαγμένης - συνέχεια μέσω Βύρωνα - περιφερειακή Λεωφ. Κατεχάκη.

• Από Λεωφ. Μεσογείων ή Λεωφ. Κηφισίας προς κέντρο Αθηνών:

- Λεωφ. Μεσογείων - δεξιά Φειδιππίδου - συνέχεια Λεωφ. Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων) κ.λπ.

- Λεωφ. Κηφισίας - δεξιά Λεωφ. Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων) κ.λπ.

H ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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