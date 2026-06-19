L’Étape Greece by Tour de France: Η καρδιά του cycling χτυπά ξανά στη Σπάρτη τον Απρίλιο του 2027

Η L’Étape Greece by Tour de France καλεί ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να πάρουν εκκίνηση και να τερματίσουν μπροστά στο Άγαλμα του Λεωνίδα

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

L’Étape Greece by Tour de France: Η καρδιά του cycling χτυπά ξανά στη Σπάρτη τον Απρίλιο του 2027

L' etape Greece Tour de France στη Σπάρτη

Tour de France
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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Snapshot
  • Το L’Étape Greece by Tour de France επιστρέφει στη Σπάρτη στις 4 Απριλίου 2027, μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης.
  • Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο διαδρομές, 140 χλμ. για επαγγελματίες και 67 χλμ. για ερασιτέχνες, με σημαντικές υψομετρικές διαφορές.
  • Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Σπάρτης και την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της Ελλάδας στον ποδηλατικό τουρισμό.
  • Περισσότεροι από 2.000 ποδηλάτες από 28 χώρες συμμετείχαν στην περσινή διοργάνωση, και το 2027 αναμένεται αύξηση συμμετοχών.
  • Οι εγγραφές για το 2027 έχουν ήδη ξεκινήσει με προνομιακές τιμές, ενώ η ευZHN feelόsophy ετοιμάζει και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις.
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Μετά τη μεγάλη περσινή της επιτυχία, η κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση L’Étape Greece by Tour de France επιστρέφει στη Σπάρτη την Κυριακή 4 Απριλίου 2027.

Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει ξεκινήσει από τη Γαλλία και διοργανώνει ποδηλατικούς αγώνες σε ξεχωριστές πόλεις του κόσμου, αναδεικνύοντας το πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Τώρα είναι η σειρά της Λακωνίας να έρθει στο διεθνές προσκήνιο του cycling. Πρόκειται για την 5η διοργάνωση στην Ελλάδα και τη 2η που διεξάγεται στη Σπάρτη.

Ο θεσμός πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelόsophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και του Δήμου Σπάρτης, με την υποστήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας στον χάρτη των μεγάλων διεθνών ποδηλατικών διοργανώσεων.

Κάτω από τη σκιά του Ταϋγέτου και με φόντο τη Γη των 300, το L’Étape Greece by Tour de France καλεί ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να πάρουν εκκίνηση και να τερματίσουν μπροστά στο Άγαλμα του Λεωνίδα. Μέσα από μία διαδρομή, όπου η ιστορική κληρονομιά της Σπάρτης συναντά το πνεύμα του Tour de France και κάθε χιλιόμετρο γίνεται για κάθε αθλητή μια δοκιμασία αντοχής, θέλησης και χαρακτήρα.

Με τη δυναμική της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης, που προσέλκυσε περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από 28 χώρες, το L’Étape Greece by Tour de France 2027 φιλοδοξεί να υποδεχθεί στη Σπάρτη ακόμη περισσότερους αθλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Διαδρομές για επαγγελματίες και ερασιτέχνες

Στην καρδιά της ποδηλατικής εμπειρίας βρίσκονται δύο διαδρομές που απευθύνονται τόσο σε έμπειρους όσο και σε ερασιτέχνες αθλητές και ανοίγουν τον δρόμο της πρόκρισης στο παγκόσμιο L’Etape du Tour de France 2027. Η μεγάλη διαδρομή, The Race, που εκτείνεται σε 140 χιλιόμετρα με 1.700 μέτρα υψομετρικής διαφοράς και απευθύνεται σε ποδηλάτες που αναζητούν ένα απαιτητικό αγωνιστικό τερέν.

Η δεύτερη, The Ride, μήκους 67 χιλιομέτρων με 1.250 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, προσφέρει μια πιο προσιτή αλλά εξίσου δυνατή εμπειρία για όσους θέλουν να ζήσουν τον παλμό του Tour de France.

Το L’Étape Greece by Tour de France δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια ολοκληρωμένη αθλητική διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών, που φέρνει κοντά την αγωνιστική πρόκληση, τον ποδηλατικό τουρισμό και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας μέσα από έναν θεσμό παγκόσμιας αναγνώρισης.

Πώς να κάνετε εγγραφή

Οι εγγραφές στην προνομιακή τιμή των EARLY BIKING BIRDS έχουν ανοίξει και μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ΕΔΩ.

Η ποδηλατική δράση της ευΖΗΝ feelόsophy δεν σταματά εδώ. Μέσα στο επόμενο διάστημα ετοιμάζεται μια ακόμη μεγάλη ανακοίνωση για τους λάτρεις της ατομικής χρονομέτρησης, σύντομα όλες οι λεπτομέρειες.

Μείνετε σε επαφή με τα νέα του L’Étape Greece by Tour de France στα παρακάτω κανάλια:

Website: https://greece.letapebytourdefrance.com/

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E-mail: letapegreece@feelosophy.gr


Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας.

Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το L'Etape Greece by Tour de France, το B2Run Aθens, UTMB Greece, SWIM Grand Prix Mykonos Greece και TT Cycling Series, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.

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