Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν!

«King is Back» έγραψε το γιγαντιαίο πανό που είχε σκεπάσει το ΟΑΚΑ εκείνο το βράδυ του Μαρτίου το 2014, όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, με τον Νκόσμο να υποδέχεται ως αντίπαλο μεν, αλλά ως παντοτινά αγαπημένο δε, τον «βασιλιά» του.

Έναν «βασιλιά» που είχε… υπηρετήσει το «τριφύλλι» επί 13 χρόνια (1999-2012) για να γίνει ο σπουδαιότερος προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού, γεμίζοντας την τροπαιοθήκη με 22 συνολικά τρόπαια (5Χ Euroleague, 11X Πρωταθλήματα, 7Χ Κύπελλα), 2Χ Triple Crowns και αμοιβαία άπειρη αγάπη και σεβασμό που δεν αλλοιώθηκε στο χρόνο.

Πλέον, 14 χρόνια μετά την συναισθηματική φορτισμένη αποχώρηση του Ζοτς από τους «πράσινους», ήρθε η ώρα να γίνει πράξη ο τίτλος του τραγουδιού του αγαπημένου του πολυνίκη τεχνικού, Αντώνη Ρέμου «Δεν τελειώσαμε».

Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ξανά προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον «βασιλιά» του «T-Center» πλέον να επιστρέφει για να οδηγήσει ξανάτον επτάκις πρωταθλητή Ευρώπης στην κορυφή όπως έκανε ξανά και ξανά στην πρώτη του θητεία, με πετράδια στο στέμμα το 2000, το 2002, το 2007, το 2009 και το 2011!

Στο 4.50 από τη Novibet το 8ο «πράσινο» αστέρι στην Euroleague, ενώ το… Double με το Πρωτάθλημα είναι στο 9.00.

Η επόμενη μέρα στον πάγκο μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν έπειτα από μια γεμάτη τριετία που είχε με την υπογραφή του Τούρκου τεχνικού την ιστορική Euroleague το 2024 στο Βερολίνο, ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα, είχε μόνο το όνομα του Ζοτς!

Ο πλέον πολυνίκης τεχνικός και αυταπόδεικτα ο κορυφαίος στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τα 9 Ευρωπαϊκά και τους άπειρους εγχώριους τίτλους σε συλλογικό επίπεδο και τις επίσης πολλές επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο, σε αυτά τα 14 χρόνια καθοδήγησε τη Φενέρ (2013-2020) και την Παρτιζάν (2021-2025).

Σαν από σύμπτωση, την τελευταία αποθέωση την εισέπραξε στην Αθήνα, ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού τον περασμένο Νοέμβριο, στο κύκνειο άσμα του στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Η επόμενη αποθέωση θα είναι ξανά στο «σπίτι» του, έχοντας επιστρέψει ως «βασιλιάς» για να οδηγήσει και πάλι το «τριφύλλι» σε τίτλους, όπως μόνο εκείνος ξέρει!

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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