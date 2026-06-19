Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες - Ηλικιωμένος σώθηκε από τον εγγονό του
Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ηλικιωμένος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή σε διαμέρισμα στις Σέρρες, όπου διέμενε 71χρονος, ο οποίος κινδύνευσε να καεί, αλλά τον έσωσε ο 23χρονος εγγονός του.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα και δύο βοηθητικά.
Ο 71χρονος με εγκαύματα στο χέρι και στο πόδι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Το δωμάτιο του κάηκε ολοσχερώς, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 22 έως και 26 Ιουνίου
17:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια των Χανίων
16:48 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Μόλις γίνεις μπαμπάς, μαθαίνεις να φοβάσαι!
16:14 ∙ ANNOUNCEMENTS
Το καλοκαίρι η τσέπη μου αποκτά προσωπικότητα και δεν συμφωνεί πάντα με τις επιλογές μου
15:45 ∙ WHAT THE FACT