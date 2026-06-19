Δεν είναι social experiment. Είναι το NoviSocial!

Newsbomb

Δεν είναι social experiment. Είναι το NoviSocial!
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ναι καλά διάβασες. Η Novibet φέρνει το NoviSocial. Μία νέα πλατφόρμα social media, μέσα στο ίδιο της το site!

Είναι το feature που μετατρέπει τα δελτία, τις μεγάλες σου νίκες στο Στοίχημα, σε content που σίγουρα θα θέλεις να μοιραστείς με τους… δικούς σου. Ποιοι είναι αυτοί; Οι followers σου! Άτομα που ακολουθείς και σε ακολουθούν, για να τσεκάρεις εμπνεύσεις, να κάνεις like σε ένα δυνατό παρολί.

Ένα κανονικό social media. Φτιάχνεις το προφίλ σου με το δικό σου username, δημιουργείς το avatar σου δίνοντας το δικό σου στυλ και μπαίνεις αμέσως στη δράση. Το NoviSocial σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις follow άλλους παίκτες και να χτίσεις «κοινό», ενώ αυτό «ακολουθεί» έξυπνα την παικτική σου δραστηριότητα και ξεχωρίζει τα απόλυτα highlights σου, τα οποία και μπορείς να μοιραστείς με καμάρι!

Και το καλύτερο; Αν δεις μια πρόβλεψη που σε ψήνει πραγματικά, η λειτουργία Copy Bet σου λύνει τα χέρια κυριολεκτικά: αντιγράφεις το δελτίο που μόλις ανέβασε ο φίλος σου ή ένας από τους κορυφαίους tipsters της πλατφόρμας, και το παίζεις κι εσύ εύκολα, με ένα μόνο κλικ! Δεν χρειάζεται πια να ψάχνεις, απλά ακολουθείς τους καλύτερους.

To νέο διαδικτυακό στέκι της Novibet είναι ήδη εδώ και αλλάζει τους κανόνες. Μία ολόκληρη κοινότητα σε περιμένει να γίνεις μέλος της. Μπες, παίξε, μοιράσου και ζήσε τη δράση μαζί με τους φίλους σου!

Είσαι ξύπνιος; Το NoviSocial παίζει στη Novibet!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Στις 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων

15:55ANNOUNCEMENTS

Νέο album της Μαρίας Παπαγεωργίου: «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία ως πράξη ζωής & προσφοράς αγάπης

15:46ANNOUNCEMENTS

ΜΠΑΜ FC & Allwyn ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό Charity Game με επίκεντρο το Υπεύθυνο Παιχνίδι

15:45WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο τεχνητό δάσος του κόσμου σταμάτησε την άμμο πριν φτάσει στο Πεκίνο

15:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Ποιοι Αγοράζουν την Ελλάδα; Η Μεταβολή του Χάρτη των Αγοραστών στην Κτηματαγορά

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «απληστία» του δράστη πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον ανήλικο – Οι αγορές δικύκλων και μιας BMW

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θέλει πρώτα διαβεβαιώσεις για Λίβανο και μετά διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς – Τι απάντησαν οι ΗΠΑ

15:30ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα υπάρχοντα εμβόλια δεν βοηθούν σε αυτήν την έξαρση του ιού Εμπόλα

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν!

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Δεν είναι social experiment. Είναι το NoviSocial!

15:15LIFESTYLE

Πάνος και Τάσος διεκδικούν το έπαθλο στο φετινό MasterChef

15:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι οπαδοί της Νορβηγίας έκαναν «κουπί» στις κερκίδες κατά την διάρκεια του ματς με το Ιράκ - Δείτε βίντεο

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μετά το άλμα με αλεξίπτωτο η πριγκίπισσα διάδοχος πιλοτάρει και ο βασιλιάς Φελίπε πετά δίπλα της

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονικό της αδιανόητης περιπέτειας του 13χρονου στο Βόλο: Τι πρόδωσε τον 34χρονο που τον εκβίασε και του πήρε €370.000

15:03LIFESTYLE

Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το κόστος του πολέμου στο Ιράν: Χιλιάδες νεκροί και δισεκατομμύρια δολάρια σε 15 εβδομάδες

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ήρωας-φούρναρης σταμάτησε φορτηγάκι που κυλούσε χωρίς χειρόφρενο - Δείτε βίντεο

14:46ΕΛΛΑΔΑ

«Εισβολή» λαγοκέφαλων προκαλεί χάος στις ελληνικές θάλασσες - Σε απόγνωση οι ψαράδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

14:46ΕΛΛΑΔΑ

«Εισβολή» λαγοκέφαλων προκαλεί χάος στις ελληνικές θάλασσες - Σε απόγνωση οι ψαράδες

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονικό της αδιανόητης περιπέτειας του 13χρονου στο Βόλο: Τι πρόδωσε τον 34χρονο που τον εκβίασε και του πήρε €370.000

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ένας βιαστής, ένας σαμάνος και μια φίλη του Έπσταϊν: Αυτή είναι η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «απληστία» του δράστη πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον ανήλικο – Οι αγορές δικύκλων και μιας BMW

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Απίστευτη ουρά δεκάδων τουριστών για μια φωτογραφία με το διάσημο τοπίο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Μελόνι σε Τραμπ: Να θυμάσαι ότι ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε – Ακύρωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ ο Ταγιάνι

13:03ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το αντέχω»: Συγκλονίζει η Μαίρη Ραζή με την τελευταία φωτογραφία του Σωτήρη Τσόγκα

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Καρέ – καρέ σε βίντεο το πώς χτυπήθηκε το διυλιστήριο και εκτοξεύθηκε το τεράστιο καπάκι – Ευθύνονται αντιαεροπορικά φίλια πυρά των Ρώσων;

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μετά το άλμα με αλεξίπτωτο η πριγκίπισσα διάδοχος πιλοτάρει και ο βασιλιάς Φελίπε πετά δίπλα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ