Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να καθαριστούν και να δηλωθούν - Τα πρόστιμα

Τι ισχύει με τις εργασίες - 350.000 οι δηλώσεις έως τώρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να καθαριστούν και να δηλωθούν - Τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υποχρεωτικός καθαρισμός και η δήλωση των οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο πρέπει να ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
  • Μόνο 350.000 δηλώσεις καθαρισμού έχουν υποβληθεί φέτος, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις 450.000 του 2024.
  • Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση ξηρών δέντρων, κλαδιών, ξερών χόρτων, θαμνώδους βλάστησης και άλλων εύφλεκτων υλικών.
  • Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης ή μη καθαρισμό, ενώ η ψευδής δήλωση τιμωρείται με 5.000 ευρώ και φυλάκιση.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο 200 ευρώ και μέγιστο 2.000 ευρώ, και μπορεί να αναλάβει ο ίδιος τον καθαρισμό με επιβάρυνση των υπόχρεων.
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Μέχρι τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, πρέπει να ολοκληρώσουν οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι Δήμοι τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο και να κάνουν τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Οι χώροι πρέπει να συντηρηθούν καθαροί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ο καθαρισμός προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα, θαμνώδη βλάστηση και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Παρά τις προσπάθειες, προς το παρόν, οι εικόνες από ορισμένα σημεία δείχνουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες είτε τις έχουν αφήσει στη μέση, δημιουργώντας ζώνες αυξημένου κινδύνου μέσα στον αστικό ιστό και στα όρια των οικισμών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόλις 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει φέτος ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους, αριθμός που χαρακτηρίζεται χαμηλός. Για παράδειγμα, το 2024, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το μέτρο σε πανελλαδική κλίμακα, είχαν υποβληθεί περίπου 450.000 δηλώσεις καθαρισμού.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Εξαιρούνται της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης: οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

  • πρόστιμο 500 ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,
  • πρόστιμο 100 ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

  • πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα 2.000 ευρώ και
  • η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

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