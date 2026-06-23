Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιουνίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τέσσερα τρικ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%

Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις - εξπρές για 2.811 θέσεις στο Δημόσιο

Η Καθημερινή: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά

Τα Νέα: Διπλό χτύπημα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου