Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τέσσερα τρικ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%

Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις - εξπρές για 2.811 θέσεις στο Δημόσιο

Η Καθημερινή: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά

Τα Νέα: Διπλό χτύπημα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου

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