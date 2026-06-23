Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τέσσερα τρικ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%
Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις - εξπρές για 2.811 θέσεις στο Δημόσιο
Η Καθημερινή: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά
Τα Νέα: Διπλό χτύπημα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου
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