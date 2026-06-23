Απίστευτο: Μετέτρεψαν δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λάρισα σε …οδοντιατρείο

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έστελναν τους ασθενείς τους σε κλινικές στην Αλβανία, με σκοπό να επωφεληθούν οικονομικά.

Δημήτρης Δρίζος

Απίστευτο: Μετέτρεψαν δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λάρισα σε …οδοντιατρείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν στη Λάρισα μια 27χρονη Ελληνίδα και ένας 34χρονος Αλβανός για παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών σε μη υγειονομικά κατάλληλο χώρο ξενοδοχείου.
  • Οι συλληφθέντες δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο οδοντιάτρου ούτε άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Κατηγορούνται ότι απέστελναν ασθενείς σε κλινικές στην Αλβανία με σκοπό οικονομικό όφελος.
  • Η σύλληψή τους έγινε μετά από καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
  • Ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.
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Μια γυναίκα 27 ετών Ελληνίδα και ένας άνδρας 34 ετών Αλβανός, συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο στη Λάρισα, καθώς έκαναν οδοντιατρικές πράξεις σε χώρο που δεν πληρούσε τις κατάλληλες υγειονομικές προϋποθέσεις.

Μάλιστα αμφότεροι δεν διαθέτουν πτυχίο οδοντιάτρου -τουλάχιστον αναγνωρισμένου στη χώρα μας- και φυσικά ούτε άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ύστερα από καταγγελία που έγινε στην αστυνομία από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας, η 27χρονη και ο 43χρονος συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο της πόλης.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έστελναν τους ασθενείς τους σε κλινικές στην Αλβανία, με σκοπό να επωφεληθούν οικονομικά.

Χθες Δευτέρα, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρτικής έρευνας, ενώ οι ίδιοι μέσω του δικηγόρου τους αρνούνται την κατηγορία.

Πηγή: onlarissa.gr

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