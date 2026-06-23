Φωτιά σε εκκλησία στο Ηράκλειο: Φθορές στη σκεπή και το εσωτερικό του ναού

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλειές Ηρακλείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κεραμοσκεπή του ναού, καθώς και σε εκκλησιαστικά είδη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.