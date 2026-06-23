Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Ημαθία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε στην Ημαθία στη θέση Κλειδί.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε υπαίθριο χώρο και για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Το συμβάν δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές.