Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Ημαθία
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε στην Ημαθία στη θέση Κλειδί.
Η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε υπαίθριο χώρο και για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Το συμβάν δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές.
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