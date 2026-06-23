Στην Αθήνα οι 26οι Deaflympics το 2029 - Το ταξίδι ξεκίνησε με τη συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της απόφασης για τη σύσταση και συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργάνωσης των 26ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών (Deaflympics) 2029, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα, εκφράζει η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.).

Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα για την επίσημη έναρξη της οργανωτικής προετοιμασίας μιας διοργάνωσης παγκόσμιας εμβέλειας, που θα φέρει τη χώρα μας στο επίκεντρο της διεθνούς αθλητικής κοινότητας των Κωφών.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση η οποία υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει την προετοιμασία, την οργάνωση και τη φιλοξενία των Αγώνων, σε πλήρη συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (ICSD) και με πλήρη συμμόρφωση στις διεθνείς προδιαγραφές της διοργάνωσης.

Σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι επταμελής και συγκροτείται με την ακόλουθη σύνθεση:

Ιωσήφ Σταυρακάκης του Βασιλείου, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) και Πρόεδρος EDSO – European Deaf Sport Association, ως Πρόεδρος. Βασίλειος Κόσκορης του Φιλίππου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.), ως μέλος. Παναγιώτης Κορδονούρης του Κωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.), ως μέλος. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών (ΣΕΟΚ) και μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.), ως μέλος. Βασιλική Δημόπουλου του Αργυρίου, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Ανάληψης Deaflympics 2029, ως μέλος. Χρήστος Δαγρές του Θεοδώρου, επαγγελματίας κωφός δικηγόρος, ως μέλος. Αναστασία Γκούφα του Αντωνίου, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αντιγόνη Μπουλουγούρη του Σπυρίδωνος.

Η σύνθεση της Επιτροπής αποτυπώνει τη θεσμική πληρότητα, την τεχνογνωσία και τη συνεργασία μεταξύ αθλητικών, διοικητικών και θεσμικών φορέων, που απαιτείται για την επιτυχή διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου διεθνούς γεγονότος.

Ιστορική ευκαιρία η διοργάνωση του 2029

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας.

Η Ελλάδα εξασφάλισε τη διοργάνωση των Deaflympics 2029 έπειτα από μια απαιτητική και άρτια οργανωμένη διεκδίκηση, επικρατώντας της υποψηφιότητας του Ζάγκρεμπ με 33 ψήφους έναντι 31, κατά τη διαδικασία επιλογής της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητισμού Κωφών στο Τόκιο.

Η επιτυχία αυτή δεν ήταν συγκυριακή. Ήταν αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, στρατηγικού σχεδιασμού και πίστης στο όραμα ενός αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς.

Για την Ε.Ο.Α.Κ., η ανάληψη των Αγώνων δεν αποτελεί απλώς μια διεθνή διοργάνωση.

Αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία:

για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό,

για την ανάδειξη των Κωφών αθλητών σε παγκόσμιο επίπεδο,

για την προώθηση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης,

για την ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας στον διεθνή αθλητικό χάρτη.

Η Αθήνα του 2029 θα αποτελέσει σημείο συνάντησης πολιτισμών, αθλητών και αξιών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και ανήκει σε όλους.

Το ταξίδι προς τους Deaflympics 2029 έχει ήδη ξεκινήσει — με σχέδιο, ευθύνη και τη συλλογική δύναμη μιας κοινότητας με ισχυρό και προηγμένο αθλητικό φρόνημα, που απέδειξε ότι γνωρίζει να διεκδικεί και να πετυχαίνει, σηκώνοντας την Ελλάδα ακόμη ψηλότερα.