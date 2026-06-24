Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα
Ελεύθερος Τύπος: Ρύθμιση - ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες
Η Καθημερινή: Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις
Τα Νέα: Καθολικά, αναδρομικά και άτομα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου
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