Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα

Ελεύθερος Τύπος: Ρύθμιση - ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες

Η Καθημερινή: Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις

Τα Νέα: Καθολικά, αναδρομικά και άτομα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου

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