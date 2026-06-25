Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία
Ελεύθερος Τύπος: Χωρίς ΕΝΦΙΑ 5ετίας τα αδήλωτα τετραγωνικά
Η Καθημερινή: Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια
Τα Νέα: Τρία φορο-μπλόκα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου
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