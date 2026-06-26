Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πανωλεθρία σε Αρχαία, Ιστορία και Μαθηματικά
Ελεύθερος Τύπος: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ
Η Καθημερινή: Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα
Τα Νέα: ΑΕΙ: Οι βάσεις φέτος
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου
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