Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πανωλεθρία σε Αρχαία, Ιστορία και Μαθηματικά

Ελεύθερος Τύπος: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ

Η Καθημερινή: Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα

Τα Νέα: ΑΕΙ: Οι βάσεις φέτος

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου

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