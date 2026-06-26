«Όλοι κάτω»: Κομάντο της ΕΛΑΣ κάνουν έφοδο σε σπίτια σε Μύκονο, Πειραιά κι εντοπίζουν κιλά κοκαΐνης

Κατασχέθηκαν σχεδόν τρία κιλά κοκαΐνης και πολλά ακόμη ναρκωτικά - Η οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και διαρκή δράση από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με σαφείς ρόλους για κάθε μέλος στη διακίνηση και φύλαξη των ναρκωτικών

Μιχάλης Παπαδάκος

«Όλοι κάτω»: Κομάντο της ΕΛΑΣ κάνουν έφοδο σε σπίτια σε Μύκονο, Πειραιά κι εντοπίζουν κιλά κοκαΐνης
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε Μύκονο και Αττική μετά από επιχειρήσεις σε σπίτια και κρυψώνες.
  • Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικά ποσά άνω των 100.000 ευρώ, οχήματα και ηλεκτρονικές ζυγαριές.
  • Συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης και μία γυναίκα για κατοχή ναρκωτικών, με παράνομα έσοδα που υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.
  • Η οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και διαρκή δράση από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με σαφείς ρόλους για κάθε μέλος στη διακίνηση και φύλαξη των ναρκωτικών.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελική Αρχή, ενώ δύο από αυτούς είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλα αδικήματα.
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Ύστερα από μια εντυπωσιακή επιχείρηση της ΕΛΑΣ, με εφόδους σε σπίτια και «καβάτζες», η οποία καταγράφηκε και σε βίντεο, οι Αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που δραστηροποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε Μύκονο κι Αττική.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, αλλά και σε χώρους που έκρυβαν τα ναρκωτικά σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών.

Το βίντεο με τις εντυπωσιακές εφόδους της ΔΑΟΕ

Τα κατασχεμένα ναρκωτικά

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνη, 705,65 γραμμάρια ροζ κοκαΐνη, 754,4 γραμμάρια MDMA, πάνω από 1 κιλό ακατέργαστη κάνναβη, 8 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), 846 δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, 205,7 γραμμάρια κεταμίνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια, 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 4 φορτηγά οχήματα (van) και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 11.500 δολαρίων.

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Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Από τις πωλήσεις των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

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Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

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Οι ρόλοι των 5 συλληφθέντων

  • 37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,
  • 39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,
  • 38χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,
  • 25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και
  • 38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.
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Ο «τιμοκατάλογος»

  • η κοκαΐνη προς 120 έως 200€ το γραμμάριο,
  • η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς 170 έως 200 ευρώ το γραμμάριο,
  • η MDMA προς 60 με 80 ευρώ το γραμμάριο,
  • τα ecstasy προς 20 ευρώ το δισκίο,
  • η ακατέργαστη κάνναβη προς 20 ευρώ το γραμμάριο,
  • η κατεργασμένη κάνναβη προς 30 ευρώ το γραμμάριο,
  • η κεταμίνη προς 150 έως 180 ευρώ το γραμμάριο,
  • τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς 20 ευρώ το τεμάχιο,
  • τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 40 ευρώ το γραμμάριο και
  • τα ηρεμιστικά δισκία προς 5 ευρώ το δισκίο.
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Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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