Σαν σήμερα: Η έκρηξη που «ξήλωσε» τη 17 Νοέμβρη -Η ημέρα που άρχισε το τέλος της οργάνωσης

Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και άλλων μελών, καθώς και η αυτοβούλως παράδοση του Δημήτρη Κουφοντίνα, σφράγισαν το τέλος της 17 Νοέμβρη.

Κατερίνα Ρίστα

Σαν σήμερα: Η έκρηξη που «ξήλωσε» τη 17 Νοέμβρη -Η ημέρα που άρχισε το τέλος της οργάνωσης
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά στις 28 Ιουνίου 2002 οδήγησε στην αποκάλυψη και διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
  • Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν όπλα, εκρηκτικά, προκηρύξεις και το υπηρεσιακό περίστροφο αστυφύλακα που είχε αφαιρεθεί μετά δολοφονίας, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα της οργάνωσης.
  • Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και άλλων μελών, καθώς και η αυτοβούλως παράδοση του Δημήτρη Κουφοντίνα, σφράγισαν το τέλος της 17 Νοέμβρη.
  • Η οργάνωση 17 Νοέμβρη, ενεργή από το 1975, ευθύνεται για τον θάνατο 23 ανθρώπων σε 27 χρόνια δράσης.
  • Η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη θεωρείται μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες των ελληνικών διωκτικών αρχών.
Snapshot powered by AI

Μια αποπνικτική καλοκαιρινή ημέρα στην Αθήνα. Οι περισσότεροι είχαν στραφεί στις παραλίες αναζητώντας λίγη δροσιά. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε λίγα λεπτά θα ξεκινούσε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που επί σχεδόν τρεις δεκαετίες δρούσε στο σκοτάδι, αφήνοντας πίσω της νεκρούς, τραυματίες και δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις.

Η έκρηξη ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στα χέρια του Σάββα Ξηρού, έξω από τα εκδοτήρια της Hellenic Flying Dolphins στον Πειραιά, έμελλε να αποτελέσει το μοιραίο λάθος που αποκάλυψε το πιο καλά κρυμμένο μυστικό της ελληνικής τρομοκρατίας.

Τραυματισμένος σοβαρά, ο Ξηρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο και οι αστυνομικές αρχές αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι. Μέσα σε λίγες ημέρες οι έρευνες οδηγούν σε ευρήματα που μέχρι τότε έμοιαζαν αδιανόητα.

Οι αστυνομικοί εντοπίζουν όπλα, εκρηκτικά, προκηρύξεις και τη σημαία της οργάνωσης. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα βρίσκεται το υπηρεσιακό περίστροφο του αστυφύλακα Χρήστου Μάτη, το οποίο είχε αφαιρεθεί μετά τη δολοφονία του στα Πετράλωνα το 1984.

Λίγο αργότερα αποκαλύπτεται η περίφημη γιάφκα της οργάνωσης στην οδό Πάτμου 84 στα Πατήσια. Στο εσωτερικό της οι αστυνομικοί βρίσκουν αντιαρματικά όπλα, πυρομαχικά, προκηρύξεις, τη σημαία της 17Ν και πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων που επιβεβαιώνουν ότι η οργάνωση βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποσύνθεση.

Στα χέρια των Αρχών περνά και ένα πιστόλι 45αρι. Δεν πρόκειται όμως για το διαβόητο «ιστορικό 45άρι», το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε πολλές δολοφονικές επιθέσεις της 17 Νοέμβρη και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Οι συλλήψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Στους Λειψούς συλλαμβάνεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λάμπρος», λίγο πριν επιβιβαστεί στο δελφίνι για την Πάτμο.

Στη Χιλιαδού Ευβοίας εντοπίζονται ο Βασίλης Τζωρτζάτος και ο Θεολόγος Ψαραδέλλης, ενώ ακολουθούν δεκάδες ακόμη συλλήψεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηπειρο. Η αυλαία πέφτει στις 5 Σεπτεμβρίου 2002, όταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας εμφανίζεται αυτοβούλως στη Γενική Ασφάλεια Αττικής.

«Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Όλα τέλειωσαν», δηλώνει στους αστυνομικούς, βάζοντας τον επίλογο.

Η «17 Νοέμβρη» ξεκίνησε τη δράση της στις 23 Δεκεμβρίου 1975 με τη δολοφονία του στελέχους της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γουέλς, έξω από το σπίτι του στο Ψυχικό. Κατά τη διάρκεια των 27 ετών δράσης της, η οργάνωση προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων. Η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των ελληνικών διωκτικών Αρχών.

Η 28η Ιουνίου 2002 παραμένει μια ημερομηνία ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Η ημέρα που ένα λάθος στάθηκε αρκετό για να γκρεμίσει μια οργάνωση που για 27 χρόνια παρέμενε ασύλληπτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία - Αυτοί είναι οι αριθμοί

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι - «Μίνι καύσωνας» από την Δευτέρα

22:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυξημένο ενδιαφέρον για τα κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ: Διπλασιασμένες προβλέψεις της Morgan Stanley

21:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εκατομμύρια αστέρια φωτίζουν τη μεγαλύτερη και πιο λεπτομερή φωτογραφία του κέντρου του Γαλαξία μας

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο 764: Πώς παγίδευαν ανήλικες μέσω Roblox- Ο Ελληνοαμερικανός αρχηγός που με αίτημα των ΗΠΑ συνελήφθη στην Ελλάδα ως επικεφαλής παγκόσμιου κυκλώματος κακοποίησης παιδιών

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Έκανε ορειβασία 37 χλμ σε 24 ώρες για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ελβετία: Πλησιάζει η «ημέρα απώλειας παγετώνων» για 2η φορά σε 26 χρόνια

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τεράστιες πυρκαγιές στο Κολοράντο

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένη πόλη των Μάγια με μυστηριώδη γλυπτά 1.000 ετών ανακαλύφθηκε στα βάθη της ζούγκλας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Η έκρηξη που «ξήλωσε» τη 17 Νοέμβρη - Η ημέρα που άρχισε το τέλος της πιο αιματηρής τρομοκρατικής οργάνωσης της Ελλάδας 28 Ιουνίου 2002

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων: Σκληρή απάντηση Νετανιάχου στις απειλές Ερνοτγάν - «Αν κάποιος δηλώνει ανοιχτά την πρόθεσή του να σε εξοντώσει, το λαμβάνεις σοβαρά υπόψη»

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Δύο συλλήψεις

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

20:15WHAT THE FACT

Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία

20:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου

20:00ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και ζέστη - Γιατί είναι κακή ιδέα

19:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μουντιάλ 2026: Τελείωσαν τα ψέματα, τώρα αρχίζει το τουρνουά - Οι δύο όψεις του ταμπλό των «32» και η ευκαιρία της Αργεντινής του Μέσι

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Η αστυνομία δροσίζει με κανόνια νερού τα πλήθη που «λιώνουν» από τη ζέστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο 764: Πώς παγίδευαν ανήλικες μέσω Roblox- Ο Ελληνοαμερικανός αρχηγός που με αίτημα των ΗΠΑ συνελήφθη στην Ελλάδα ως επικεφαλής παγκόσμιου κυκλώματος κακοποίησης παιδιών

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Η έκρηξη που «ξήλωσε» τη 17 Νοέμβρη - Η ημέρα που άρχισε το τέλος της πιο αιματηρής τρομοκρατικής οργάνωσης της Ελλάδας 28 Ιουνίου 2002

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων: Σκληρή απάντηση Νετανιάχου στις απειλές Ερνοτγάν - «Αν κάποιος δηλώνει ανοιχτά την πρόθεσή του να σε εξοντώσει, το λαμβάνεις σοβαρά υπόψη»

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Για 20 δολάρια σκότωσε και έκρυψε σε βαλίτσα τη 17χρονη, ο 45χρονος Αυστραλός

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός τρελάθηκε: Μετά από 10 μέρες καύσωνα, χαλαζόπτωση και κεραυνοί σάρωσαν το Παρίσι - Χτυπήθηκε ο Πύργος του Άιφελ

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Έκανε ορειβασία 37 χλμ σε 24 ώρες για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

08:45LIFESTYLE

Ρέθυμνο: Η viral γιαγιά που πήγε στον Πάνο Βλάχο και η αποστομωτική ατάκα που τρέλανε το κοινό

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ