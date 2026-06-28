Σαν σήμερα: Η έκρηξη που «ξήλωσε» τη 17 Νοέμβρη -Η ημέρα που άρχισε το τέλος της οργάνωσης

Snapshot Η έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά στις 28 Ιουνίου 2002 οδήγησε στην αποκάλυψη και διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν όπλα, εκρηκτικά, προκηρύξεις και το υπηρεσιακό περίστροφο αστυφύλακα που είχε αφαιρεθεί μετά δολοφονίας, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα της οργάνωσης.

Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και άλλων μελών, καθώς και η αυτοβούλως παράδοση του Δημήτρη Κουφοντίνα, σφράγισαν το τέλος της 17 Νοέμβρη.

Η οργάνωση 17 Νοέμβρη, ενεργή από το 1975, ευθύνεται για τον θάνατο 23 ανθρώπων σε 27 χρόνια δράσης.

Η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη θεωρείται μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες των ελληνικών διωκτικών αρχών. Snapshot powered by AI

Μια αποπνικτική καλοκαιρινή ημέρα στην Αθήνα. Οι περισσότεροι είχαν στραφεί στις παραλίες αναζητώντας λίγη δροσιά. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε λίγα λεπτά θα ξεκινούσε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που επί σχεδόν τρεις δεκαετίες δρούσε στο σκοτάδι, αφήνοντας πίσω της νεκρούς, τραυματίες και δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις.

Η έκρηξη ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στα χέρια του Σάββα Ξηρού, έξω από τα εκδοτήρια της Hellenic Flying Dolphins στον Πειραιά, έμελλε να αποτελέσει το μοιραίο λάθος που αποκάλυψε το πιο καλά κρυμμένο μυστικό της ελληνικής τρομοκρατίας.

Τραυματισμένος σοβαρά, ο Ξηρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο και οι αστυνομικές αρχές αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι. Μέσα σε λίγες ημέρες οι έρευνες οδηγούν σε ευρήματα που μέχρι τότε έμοιαζαν αδιανόητα.

Οι αστυνομικοί εντοπίζουν όπλα, εκρηκτικά, προκηρύξεις και τη σημαία της οργάνωσης. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα βρίσκεται το υπηρεσιακό περίστροφο του αστυφύλακα Χρήστου Μάτη, το οποίο είχε αφαιρεθεί μετά τη δολοφονία του στα Πετράλωνα το 1984.

Λίγο αργότερα αποκαλύπτεται η περίφημη γιάφκα της οργάνωσης στην οδό Πάτμου 84 στα Πατήσια. Στο εσωτερικό της οι αστυνομικοί βρίσκουν αντιαρματικά όπλα, πυρομαχικά, προκηρύξεις, τη σημαία της 17Ν και πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων που επιβεβαιώνουν ότι η οργάνωση βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποσύνθεση.

Στα χέρια των Αρχών περνά και ένα πιστόλι 45αρι. Δεν πρόκειται όμως για το διαβόητο «ιστορικό 45άρι», το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε πολλές δολοφονικές επιθέσεις της 17 Νοέμβρη και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Οι συλλήψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Στους Λειψούς συλλαμβάνεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λάμπρος», λίγο πριν επιβιβαστεί στο δελφίνι για την Πάτμο.

Στη Χιλιαδού Ευβοίας εντοπίζονται ο Βασίλης Τζωρτζάτος και ο Θεολόγος Ψαραδέλλης, ενώ ακολουθούν δεκάδες ακόμη συλλήψεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηπειρο. Η αυλαία πέφτει στις 5 Σεπτεμβρίου 2002, όταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας εμφανίζεται αυτοβούλως στη Γενική Ασφάλεια Αττικής.

«Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Όλα τέλειωσαν», δηλώνει στους αστυνομικούς, βάζοντας τον επίλογο.

Η «17 Νοέμβρη» ξεκίνησε τη δράση της στις 23 Δεκεμβρίου 1975 με τη δολοφονία του στελέχους της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γουέλς, έξω από το σπίτι του στο Ψυχικό. Κατά τη διάρκεια των 27 ετών δράσης της, η οργάνωση προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων. Η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των ελληνικών διωκτικών Αρχών.

Η 28η Ιουνίου 2002 παραμένει μια ημερομηνία ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Η ημέρα που ένα λάθος στάθηκε αρκετό για να γκρεμίσει μια οργάνωση που για 27 χρόνια παρέμενε ασύλληπτη.

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