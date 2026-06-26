Αεροδιακομιδή ναυτικού από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας ανοιχτά της Ρόδου

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, χθες, Πέμπτη 25 Ιουνίου, αποστολή MEDEVAC ενός ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το άτομο μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

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