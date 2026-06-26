Αεροδιακομιδή ναυτικού από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας ανοιχτά της Ρόδου
Ο ναυτικό μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, χθες, Πέμπτη 25 Ιουνίου, αποστολή MEDEVAC ενός ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το άτομο μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Δείτε το βίντεο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:23 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Καλλιθέα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 15χρονου
20:52 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αθήνα: Οικιακή βοηθός έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια
17:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ