Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού
Ελεύθερος Τύπος: Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη
Η Καθημερινή: Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα
Τα Νέα: ΑΕΙ: Διχασμένη Ιεραρχία
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουνίου
05:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μουντιάλ 2026: Την Αργεντινή του Μέσι θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο
01:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος
00:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος