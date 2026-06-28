Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: «Όλα τα λεφτά» στο Στεγαστικό
Ελεύθερος Τύπος: Αυτ-απάτες, λεφτόδεντρα και φόροι
Η Καθημερινή: Οι πυρκαγιές πληρώνονται
Το Βήμα: Μπραντεφέρ για τα μέτρα της ΔΕΘ
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου
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