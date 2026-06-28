Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: «Όλα τα λεφτά» στο Στεγαστικό

Ελεύθερος Τύπος: Αυτ-απάτες, λεφτόδεντρα και φόροι

Η Καθημερινή: Οι πυρκαγιές πληρώνονται

Το Βήμα: Μπραντεφέρ για τα μέτρα της ΔΕΘ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου

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