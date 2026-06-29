Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξωδικαστικό

Ελεύθερος Τύπος: Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές

Τα Νέα: 13 λυσεις - κλειδιά για να μην... μπλέξετε

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 35χρονης που πέθανε μετά τον τοκετό – «Αν υπήρξε το παραμικρό λάθος, θα το φτάσω μέχρι το τέλος»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί: Από σήμερα θα αρχίσουν να βλέπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (29/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20BOMBER

Τζάκρη: Η «Πασιονάρια της Πέλλας» ξαναπιάνει πράσινο λιμάνι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γερμανοί ανακαλύπτουν το ναζιστικό παρελθόν των οικογενειών τους – Η βάση δεδομένων που δίνει απαντήσεις

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ευρώπη: Ξύλο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία, ψεκάζουν με νερό πολίτες στη Γερμανία - ΠΟΥ: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Αθήνας: Νωρίτερα κλείνουν τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 3 – Τι αλλάζει στα δρομολόγια

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα: Λιγότερα γραφεία περισσότερος δρόμος

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιουνίου

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - Δολοφονία 15χρονου: Συγκλονίζουν οι περιγραφές - «Ακουγόταν βαριά η αναπνοή του και έλεγε "δεν μπορώ"»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης Ιράν - ΗΠΑ απειλεί να «ανατινάξει» τα Στενά του Ορμούζ

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το καλοκαίρι των μεταγραφών και η πράσινη θεοδωρα, το beef Τσίπρα με τις τράπεζες, η «κάθαρση» καρυστιανου και ο άθλος πιτσιλή, ο νόμος Κατσέλη και το τρικ των servicers, η Intrum και οι απολύσεις, τα «μαχαίρια» στο Ιατρικό Αθηνών και το case study του ομ

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοουμένους – Στους 1.450 οι νεκροί

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πυρετός για τις σχέσεις της Ελλάδας με Λιβύη και Αίγυπτο - Ιταλία και Τυνησία στο πλευρό της Αθήνας - Τι γίνεται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο

06:44LIFESTYLE

Τέσσερις σειρές ρίχνουν αυλαία αυτή την εβδομάδα – Τα ανατρεπτικά επεισόδια

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν και ΗΠΑ σταματούν «προς το παρόν» τις επιθέσεις – Συνάντηση την Τρίτη στο Κατάρ για τα Στενά του Ορμούζ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 3 Ιουλίου

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έφτασαν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία – Η πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

05:48ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγματα από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν – Το Ισλαμαμπάντ μιλά για 29 νεκρούς ενόπλους, η Καμπούλ για δεκάδες αμάχους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έφτασαν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία – Η πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πυρετός για τις σχέσεις της Ελλάδας με Λιβύη και Αίγυπτο - Ιταλία και Τυνησία στο πλευρό της Αθήνας - Τι γίνεται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

06:44LIFESTYLE

Τέσσερις σειρές ρίχνουν αυλαία αυτή την εβδομάδα – Τα ανατρεπτικά επεισόδια

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία - Αυτοί είναι οι αριθμοί

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Αθήνας: Νωρίτερα κλείνουν τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 3 – Τι αλλάζει στα δρομολόγια

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ για ξυλοδαρμό κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα - Τον κατήγγειλαν οι συνάδελφοί του

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρά παιδιά σε ΙΧ στην Κύπρο: Συνελήφθη ο πατέρας και η μητριά τους

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

22:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Mαύρα σύννεφα σκιάζουν την πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου στο μουντιάλ - Ο αρχηγός της ομάδας κατηγορείται για βιασμό μεταφράστριας

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοουμένους – Στους 1.450 οι νεκροί

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - Δολοφονία 15χρονου: Συγκλονίζουν οι περιγραφές - «Ακουγόταν βαριά η αναπνοή του και έλεγε "δεν μπορώ"»

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το καλοκαίρι των μεταγραφών και η πράσινη θεοδωρα, το beef Τσίπρα με τις τράπεζες, η «κάθαρση» καρυστιανου και ο άθλος πιτσιλή, ο νόμος Κατσέλη και το τρικ των servicers, η Intrum και οι απολύσεις, τα «μαχαίρια» στο Ιατρικό Αθηνών και το case study του ομ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ