Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξωδικαστικό
Ελεύθερος Τύπος: Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές
Τα Νέα: 13 λυσεις - κλειδιά για να μην... μπλέξετε
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου
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