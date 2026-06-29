Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε δρόμους της Αττικής
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Με κυκλοφοριακά προβλήματα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής ξεκίνησε η Δευτέρα (29/6), με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού (και στα δύο ρεύματα) και στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον Σκαραμαγκά.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Λόγω σύγκρουσης οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη - Αθήνα Κέντρο , στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, σημειώνονται καθυστερήσεις από Γλυκά Νερά και ύψος Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή.
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