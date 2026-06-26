Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονη στην Κόρινθο – Στο νοσοκομείο η ανήλικη

Snapshot Στην Κόρινθο, ένα ΙΧ παρέσυρε 12χρονη το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Δαμασκηνού.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής της σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, αν κριθεί απαραίτητο.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 12χρονης σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Δαμασκηνού, στην Κόρινθο.

Όπως αναφέρει το Korinthostv.gr, περίπου στις 14:30 ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε την 12χρονη κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει το παιδί και να το μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν και το ενδεχόμενο διακομιδής της 12χρονης σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τους θεράποντες ιατρούς.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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