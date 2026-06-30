Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Παγώνουν" για δύο μήνες οι τιμές

Ελεύθερος Τύπος: 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο

Η Καθημερινή: Μας κλέβουν 400 εκατ. ευρώ με πειραγμένες αντλίες

Τα Νέα: Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου

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