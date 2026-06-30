Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής
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Μεγάλες καθυστερήσεις επικρατούν αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού (και στα δύο ρεύματα), στη λεωφόρο Αθηνών (προς Σκαραμαγκά), στη λεωφόρο Κηφισίας, από Φιλοθέη μέχρι το ύψος Χαλανδρίου και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα της καθόδου.
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5'-10' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
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