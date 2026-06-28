Τραγωδία στη Νέα Ερυθραία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε άμεση μόλις ελήφθη η ειδοποίηση για το φλεγόμενο ΕΙΧ αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Νέας Ερυθραίας. Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι στελέχωσαν πέντε επιχειρησιακά οχήματα αλλά και εθελοντές

Σορός απανθρακωμένου ατόμου ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς από ΕΙΧ αυτοκίνητο, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νέας Ερυθραίας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Μόλις οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά κ, ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα. Η σορός του άτυχου ατόμου μεταφέρθηκε αμέσως, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει ήδη τη διενέργεια προανάκρισης για το τραγικό συμβάν.

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