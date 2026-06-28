Τραγωδία στη Νέα Ερυθραία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο
Ένα απανθρακωμένο σώμα εντοπίστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε επιβατικό όχημα, η οποία εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε άμεση μόλις ελήφθη η ειδοποίηση για το φλεγόμενο ΕΙΧ αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Νέας Ερυθραίας. Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι στελέχωσαν πέντε επιχειρησιακά οχήματα αλλά και εθελοντές
Μόλις οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά κ, ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα. Η σορός του άτυχου ατόμου μεταφέρθηκε αμέσως, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.
Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει ήδη τη διενέργεια προανάκρισης για το τραγικό συμβάν.