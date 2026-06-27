Εγνατία Οδός: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό - Εξετράπη το φορτηγό στο οποίο επέβαινε
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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 50χρονο άνδρα έγινε το πρωί του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Σοχού με κατεύθυνση προς την Καβάλα.
Το τροχαίο έγινε στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο οδηγός ενός μικρού φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το ημιφορτηγό ανετράπη κι ο 50χρονος οδηγός βρήκε ακαριαίο θάνατο.
Το φορτηγό μετέφερε οικοδομικά υλικά που έπεσαν στον δρόμο και οι Αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο. Η εκτροπή των οχημάτων γίνεται στον Κόμβο του Προφήτη μέχρι να καθαριστεί το οδόστρωμα από τα οικοδομικά υλικά.
Ο 50χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου Παπανικολάου για τα περαιτέρω, ενώ η Τροχαία Θεσσαλονίκης ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
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