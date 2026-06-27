Εγνατία Οδός: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό - Εξετράπη το φορτηγό στο οποίο επέβαινε

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 50χρονο άνδρα έγινε το πρωί του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Σοχού με κατεύθυνση προς την Καβάλα.

Το τροχαίο έγινε στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο οδηγός ενός μικρού φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το ημιφορτηγό ανετράπη κι ο 50χρονος οδηγός βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Το φορτηγό μετέφερε οικοδομικά υλικά που έπεσαν στον δρόμο και οι Αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο. Η εκτροπή των οχημάτων γίνεται στον Κόμβο του Προφήτη μέχρι να καθαριστεί το οδόστρωμα από τα οικοδομικά υλικά.

Ο 50χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου Παπανικολάου για τα περαιτέρω, ενώ η Τροχαία Θεσσαλονίκης ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.