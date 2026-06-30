Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα, πώς η αίτηση

Snapshot Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής https://stegastiko.minedu.gov.gr. Snapshot powered by AI

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, και θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πώς η αίτηση

Οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η εγκύκλιος εδώ.