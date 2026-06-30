ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική – Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις

Η στοχοποίηση των επιχειρήσεων προέκυψε από συγκεκριμένες ενδείξειςφορολογικού κινδύνου, όπως η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, η μη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA και άλλα ευρήματα από την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων

Δημήτρης Δρίζος

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική – Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους σε 38 επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής στην Ανατολική Αττική, με βάση ενδείξεις φορολογικού κινδύνου.
  • Βρέθηκαν παραβάσεις σε 20 από αυτές τις επιχειρήσεις, ποσοστό 53%, με συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα 50.000 ευρώ.
  • Σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.
  • Οι έλεγχοι βασίστηκαν σε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και αλγοριθμικά μοντέλα, με αιφνιδιαστικές και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.
  • Η ΑΑΔΕ ενισχύει τη δράση της σε περιοχές υψηλής οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και ανάλυσης δεδομένων.
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Εκτεταμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στοχευμένη επιχειρησιακή δράση υψηλής ακρίβειας, βασισμένη σε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και αξιοποίηση αλγοριθμικών μοντέλων.

Η στοχοποίηση των επιχειρήσεων προέκυψε από συγκεκριμένες ενδείξεις
φορολογικού κινδύνου, όπως η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, η μη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA και άλλα ευρήματα από την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων.

Τα ελεγκτικά συνεργεία της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς και
επαναλαμβανόμενους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής,
από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και την Νέα
Μάκρη, ελέγχοντας συνολικά 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους
αναψυχής.

aade.jpg

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις στην ανατολική Αττική

ΑΑΔΕ

20 από τις 38 επιχειρήσεις βρέθηκαν να παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία

Παρά το γεγονός ότι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι περιόρισαν σημαντικά την
επισκεψιμότητα των καταστημάτων, οι έλεγχοι ανέδειξαν υψηλά ποσοστά
παραβατικότητας.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) βρέθηκαν να παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία, συνολικά βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις, ενώ καταλογίστηκαν πρόστιμα 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε δύο
επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής
νομοθεσίας.

Η ΑΑΔΕ ενισχύει καθημερινά την επιχειρησιακή της παρουσία σε περιοχές με
αυξημένη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, αξιοποιώντας σύγχρονες
μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, αιφνιδιαστικούς ελέγχους και στοχευμένες
παρεμβάσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

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