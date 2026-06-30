ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική – Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις

Snapshot Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους σε 38 επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής στην Ανατολική Αττική, με βάση ενδείξεις φορολογικού κινδύνου.

Βρέθηκαν παραβάσεις σε 20 από αυτές τις επιχειρήσεις, ποσοστό 53%, με συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα 50.000 ευρώ.

Σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.

Οι έλεγχοι βασίστηκαν σε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και αλγοριθμικά μοντέλα, με αιφνιδιαστικές και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.

Η ΑΑΔΕ ενισχύει τη δράση της σε περιοχές υψηλής οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και ανάλυσης δεδομένων. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στοχευμένη επιχειρησιακή δράση υψηλής ακρίβειας, βασισμένη σε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και αξιοποίηση αλγοριθμικών μοντέλων.

Η στοχοποίηση των επιχειρήσεων προέκυψε από συγκεκριμένες ενδείξεις

φορολογικού κινδύνου, όπως η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, η μη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA και άλλα ευρήματα από την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων.

Τα ελεγκτικά συνεργεία της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς και

επαναλαμβανόμενους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής,

από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και την Νέα

Μάκρη, ελέγχοντας συνολικά 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους

αναψυχής.

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις στην ανατολική Αττική ΑΑΔΕ

20 από τις 38 επιχειρήσεις βρέθηκαν να παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία

Παρά το γεγονός ότι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι περιόρισαν σημαντικά την

επισκεψιμότητα των καταστημάτων, οι έλεγχοι ανέδειξαν υψηλά ποσοστά

παραβατικότητας.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) βρέθηκαν να παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία, συνολικά βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις, ενώ καταλογίστηκαν πρόστιμα 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε δύο

επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής

νομοθεσίας.

Η ΑΑΔΕ ενισχύει καθημερινά την επιχειρησιακή της παρουσία σε περιοχές με

αυξημένη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, αξιοποιώντας σύγχρονες

μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, αιφνιδιαστικούς ελέγχους και στοχευμένες

παρεμβάσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.