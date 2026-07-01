Τουρκικά αλιευτικά σκάφη ψαρεύουν ακόμη και στα Κύθηρα, σε ελληνικά ύδατα - Αντίδραση του δημάρχου

Τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη «επέστρεψαν» στο Αιγαίο, με έντονη παρουσία τους εντός ελληνικών υδάτων, μια δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται παράνομη, ωστόσο πραγματοποιείται χωρίς ουσιαστική αντίδραση από τις ελληνικές αρχές. Το φαινόμενο είχε καταγραφεί σε μεγάλο βαθμό το περσινό καλοκαίρι, με τουρκικά αλιευτικά να αγκυροβολούν κατά βούληση ακόμα και στις ακτές της… Τήνου.

Πλέον οι αντιδράσεις όμως, προέρχονται από τους ίδιους τους νησιώτες, που παρατηρούν ανήσυχοι τη δραστηριότητα αυτή των τουρκικών αλιευτικών, και απευθύνονται στις τοπικές αρχές.

Για αυτό για πρώτη φορά χθες, ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης, απέστειλε επίσημο γραπτό αίτημα προς τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, εκφράζοντας την κλιμακούμενη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για τη διαρκή παρουσία τουρκικών αλιευτικών πολύ κοντά στο νησί.

Σύμφωνα με το έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου 3036 και ημερομηνία 29 Ιουνίου 2026, ο Δήμαρχος Κυθήρων απευθύνεται προς το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Βοιών (Κυθήρων) με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ».

Όπως σημειώνεται στο κείμενο, η υπηρεσία του Δήμου γίνεται αποδέκτης «εντονότατων οχλήσεων και παράπονων από δεκάδες δημότες και κατοίκους των Κυθήρων» το τελευταίο διάστημα.

Το έγγραφο περιγράφει το πρόβλημα ως ένα «εντεινόμενο φαινόμενο της διέλευσης επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών υπό σημαία Τουρκικής Δημοκρατίας».

Η βασική αιχμή του αιτήματος εστιάζει στην απόσταση των σκαφών από το νησί, καθώς αναφέρεται ότι κινούνται σε «ελάχιστη απόσταση από τις ακτές αλλά και κατοικημένες περιοχές νήσου Κυθήρων», φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περιοχή στο Καψάλι. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι κινήσεις αυτές καταγράφονται «εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικής ΑΟΖ».

Το Newsbomb επικοινώνησε με τον δήμαρχο Κυθήρων Ευστράτιο Χαρχαλάκη, ο οποίος μας ανέφερε ότι αναμένει πολύ σύντομα την απάντηση των λιμενικών αρχών, στις οποίες έχει απευθυνθεί, προκειμένου να τοποθετηθεί για το ζήτημα έχοντας πλήρη εικόνα. Όπως μας τόνισε, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Έπειτα από την απάντηση, θα τοποθετηθεί για το ζήτημα που απασχολεί όλο και πιο έντονα τους δημότες του αλλά και τους νησιώτες σε πολλά σημεία του Αιγαίου.

Σπανός: «Επικίνδυνη τακτική κατοχύρωσης της Γαλάζιας Πατρίδας»

Το Newsbomb επικοινώνησε και με τον ναύαρχο ε.α. Νικόλαο Σπανό, ο οποίος έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με το ζήτημα. Όπως μας ανέφερε, πρόκειται για τουρκικά αλιευτικά τα οποία επιστρέφουν από τη Μάλτα, με κλωβούς γεμάτα ψάρια, με προορισμό λιμάνια των τουρκικών ακτών. Ωστόσο στην πορεία τους και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, υπάρχει δραστηριότητα αλίευσης προκειμένου να ταϊστούν τα ψάρια που μεταφέρονται στους κλωβούς.

«Τα Κύθηρα είναι πέρασμα αυτής της διαδρομής. Ωστόσο αυτό που συμβαίνει και έχουμε τονίσει πολλές φορές εκτός από παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, είναι και προκλητική προσπάθεια της Τουρκίας κατοχύρωσης της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας. Η χώρα μας θα πρέπει να αντιδράσει επιτέλους δυναμικά, διότι δημιουργείται έτσι μια «κανονικότητα» στις αλιευτικές πρακτικές που η Άγκυρα θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί και θεσμικά», αναφέρει.

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