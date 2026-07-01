Καβάλα: Διαρροή μολύβδου από βυτιοφόρο στην Εγνατία Οδό– Διακοπή κυκλοφορίας και επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Snapshot Διαπιστώθηκε διαρροή μολύβδου από φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Καλαμίτσας Καβάλας.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, στο 464ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κήπους.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία και εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Δεύτερο φορτηγό βρίσκεται ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο χωρίς διαπιστωμένη διαρροή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (30/6) στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Καλαμίτσας Καβάλας, έπειτα από διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από βυτιοφόρο όχημα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το υλικό που διέρρευσε είναι μόλυβδος.

Πρόκειται για τοξικό μέταλλο, η έκθεση στο οποίο μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την υγεία, κυρίως όταν δημιουργούνται σκόνη ή αναθυμιάσεις που μπορούν να εισπνευστούν. Για τον λόγο αυτό, η συλλογή και η απομάκρυνση του υλικού απαιτούν ειδικά μέτρα προστασίας.

Η ακριβής επικινδυνότητα του περιστατικού εξαρτάται από τη μορφή του φορτίου, την ποσότητα που διέρρευσε και το αν το υλικό έχει διασκορπιστεί σε μικρά σωματίδια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες ούτε έχει αναφερθεί έκθεση ή τραυματισμός κάποιου προσώπου.

Το βυτιοφόρο έχει ακινητοποιηθεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους.

Στο ίδιο σημείο βρίσκεται ακινητοποιημένο και δεύτερο βυτιοφόρο, χωρίς να έχει διαπιστωθεί διαρροή από το φορτίο του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.