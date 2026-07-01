Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια

Ελεύθερος Τύπος: Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΙ

Η Καθημερινή: Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο Δημόσιο

Τα Νέα: Σκάβουν τα νησιά

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου

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