Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια
Ελεύθερος Τύπος: Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΙ
Η Καθημερινή: Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο Δημόσιο
Τα Νέα: Σκάβουν τα νησιά
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου
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