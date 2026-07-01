Με 7,5% «τρέχει» η εγχώρια αγορά κοτόπουλου – Πώς απαντά η «Πίνδος»

Snapshot Η εγχώρια αγορά κοτόπουλου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7% με 7,5% το 2026, καλύπτοντας το 95% της ζήτησης από την εγχώρια παραγωγή.

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Πίνδος κατέχει το 33% της αγοράς και παρουσίασε τζίρο 414 εκατ. ευρώ το 2025 με αύξηση 10,58%.

Η Πίνδος προτείνει συνεργασία στον Συνεταιρισμό Άρτας για τη δημιουργία συνέργειας που θα αυξήσει το μερίδιό τους πάνω από 45%.

Οι επενδύσεις της Πίνδου για την πενταετία 2026

2030 ανέρχονται σε 70 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν νέες μονάδες, ψηφιοποίηση και βελτίωση υποδομών.

Η εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας, αύξηση εξαγωγών και ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά HORECA. Snapshot powered by AI

Πρόκειται για τον μοναδικό κλάδο κρέατος στην Ελλάδα που η παραγωγή του καλύπτει το 95% της εγχώριας ζήτησης πραγματοποιώντας μάλιστα και σημαντικές εξαγωγές.

Ο μεγαλύτερος παίκτης της εγχώριας αγοράς είναι ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Πίνδος με μερίδιο κοντά στο 33% ενώ ακολουθούν η «Νιτσιάκος» με περίπου 29% η «Αμβροσιάδης» με 21% και η «Αγγελάκης».

Δείγμα της αναπτυξιακής προοπτικής που έχει ο κλάδος ήταν και η πρόσφατη εξαγορά του δεύτερου μεγαλύτερου παίκτη της αγοράς «Νιτσιάκος» από τον ουκρανικό πολυεθνικό όμιλο MHP, τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη. Η συμφωνία ανακοινώθηκε στα τέλη Μαΐου 2026 και αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στην εγχώρια αγορά τροφίμων.

Σε ότι αφορά τον leader της αγοράς «Πίνδος» ο τζίρος του 2025 έφτασε τα 414 εκατ. ευρώ με αύξηση 10,58% και απαρτίζεται από 600 μέλη πτηνοτρόφους, 1.700 εργαζόμενους, 250 ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα και 8.000 σημεία πώλησης.

Με έδρα στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων και παραγωγή αποκλειστικά στην Ήπειρο, χρησιμοποιεί 100% ελληνικές ζωοτροφές με 600.000 τ.μ. ιδιόκτητα πτηνοτροφεία

Τα παραπάνω στοιχεία κατατάσσουν την «Πίνδο» μέσα στην πρώτη πεντάδα των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων ανεξαρτήτως κλάδου, με την παραγωγή της να είναι πλήρως καθετοποιημένη από την εκκόλαψη των κοτόπουλων μέχρι το ράφι, καθώς ελέγχει κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εταιρεία διαθέτει πλήρες ολοκληρωμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που αγγίζει τους 300 κωδικούς από κοτόπουλο

Πρόταση συνεργασίας στον Συνεταιρισμό Άρτας

Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της Πίνδου, Ανδρέας Δημητρίου, αποκάλυψε ότι έχει γίνει πρόταση συνεργασίας στον Συνεταιρισμό Άρτας, καθώς έχουν το ίδιο αντικείμενο και η σύμπραξη των δύο συνεταιρισμών θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες.

Η ενοποίηση τους έχει τη δυναμική να ξεπεράσει σε συνολικό μερίδιο το 45% της ελληνικής πτηνοτροφικής αγοράς.

Περισσότερες ευκαιρίες

Σύμφωνα με τη διοίκηση της η Πίνδος είναι «μια μεγάλη οικογένεια» και στόχος της είναι η δημιουργία ενός ακόμα πιο ισχυρού συνεταιρισμού. «Δεν είμαστε φοβικοί, θέλουμε να μεγαλώνουμε, επιμένοντας ελληνικά» ανέφεραν χαρακτηριστικά τα ανώτατα στελέχη της «Πίνδος».

Παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του 2025

Σε ότι αφορά τώρα τους παράγοντες που οδήγησαν σε ανάπτυξη το 2025 και συνεχίζουν το 2026, είναι η αύξηση της παραγωγής, η ισχυρή ζήτηση για ελληνικό κοτόπουλο, η ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας και η εξαγωγική ανάπτυξη που δυναμώνει συνεχώς.

Μάλιστα περίπου 46 εκατ. ευρώ επανεπενδύθηκαν στον συνεταιρισμό την τελευταία τριετία, μέσω των οποίων έγιναν νέες προσλήψεις με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 1000 ευρώ καθαρά. Επίσης δίνονται ως έξτρα παροχή διατακτικές ύψους 132 ευρώ κάθε μήνα σε όλο το προσωπικό.

Εκτός από τον τζίρο που παρουσίασε αύξηση 10,58% το 2025, ανάλογη πορεία είχαν και τα EBITDA που έφτασαν τα 33,68 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη στα 21,77 εκατ. ευρώ

Οι εξαγωγές άγγιξαν τα 16,11 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 24,09%, ενώ το 80% των πωλήσεων της εταιρείας γίνονται μέσω των 18 κέντρων διανομής σε όλη την Ελλάδα

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της 100% θυγατρικής της Πίνδος «ΑΓΡΟΖΩΗ ΑΕ» αυτή πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 33,044 εκατ. ευρώ

Η ανάπτυξη συνεχίζεται με την εικόνα του πρώτου πενταμήνου 2026 να εμφανίζει αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,5% και αύξηση εξαγωγών κατά 16%

Η εταιρεία έχει στόχο για τα επόμενα χρόνια να εστιάσει στα έτοιμα ψημένα προϊόντα, όπως ο γύρος και η ενίσχυση της παρουσίας στο HORECA και στις εξαγωγές

Επενδύσεις

Η διοίκηση της Πίνδος έχει καταρτίσει επενδυτικό πλάνο ύψους 70 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2026-2030 στο οποίο περιλαμβάνονται η δημιουργία νέου εκκολαπτηρίου, η επέκταση γραμμών στις ζωοτροφές και τα έτοιμα ψημένα, νέες πτηνοτροφικές μονάδες, η ψηφιοποίηση της παραγωγής, μονάδα βιοαερίου, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, νέα υποκαταστήματα και μεταφορικά μέσα, μονάδα υποπροϊόντων και βιολογικός καθαρισμός.