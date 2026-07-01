Σοβαρό ατύχημα στη Βέροια: 17χρονος παρέσυρε με τρακτέρ τον θείο του

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στη Βέροια, όταν 17χρονος παρέσυρε με το τρακτέρ τον θείο του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

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