Επείγουσα διακομιδή 4χρονου από την Κέρκυρα στα Γιάννενα - Επιχείρηση σωτηρίας Λιμενικού και ΕΚΑΒ

Snapshot Ένα 4χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε επείγοντος από την Κέρκυρα στα Γιάννενα με συνεργασία Λιμενικού και ΕΚΑΒ.

Η διακομιδή έγινε αρχικά με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από Κέρκυρα προς Ηγουμενίτσα χωρίς προβλήματα.

Στην Ηγουμενίτσα παρέλαβε το παιδί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη συνέχεια της μεταφοράς προς το Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε άμεσα από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος για ταχεία και ασφαλή μεταφορά.

Οι υγειονομικές δομές της Ηπείρου αποδεικνύονται κρίσιμες για επείγουσες διακομιδές από τα νησιά του Ιονίου. Snapshot powered by AI

Μια ακόμη επιχείρηση σωτηρίας στήθηκε ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, με τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά ενός 4χρονου κοριτσιού που έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η επιχείρηση οργανώθηκε άμεσα από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με στόχο την ταχεία και ασφαλή διακομιδή του παιδιού.

Το 4χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Κέρκυρας προς την Ηγουμενίτσα με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, σε μια επιχείρηση που εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα.

Στην Ηγουμενίτσα είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί αμέσως μετά την άφιξη του σκάφους και ξεκίνησε τη διακομιδή του προς το Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Το περιστατικό προστίθεται στη σειρά των επείγουσων διακομιδών από τα νησιά του Ιονίου προς τα Γιάννενα, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των υγειονομικών δομών της Ηπείρου ως βασικό σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.