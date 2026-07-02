Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Ιουλίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν

Ελεύθερος Τύπος: Ακροαριστεροί δολοφόνοι

Η Καθημερινή: Ο "πυρήνας" πίσω από τη δολοφονική επίθεση

Τα Νέα: Νεκρή στον βωμό του τυφλού μίσους

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου