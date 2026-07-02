Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν
Ελεύθερος Τύπος: Ακροαριστεροί δολοφόνοι
Η Καθημερινή: Ο "πυρήνας" πίσω από τη δολοφονική επίθεση
Τα Νέα: Νεκρή στον βωμό του τυφλού μίσους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου
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