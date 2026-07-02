Βαγγέλης Μπαταρλής: «Τεράστια δικαίωση – Η μάνα μου λιποθυμούσε έξω από τα κελιά»

Snapshot Ο Βαγγέλης Μπαταρλής αθωώθηκε από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για την κατηγορία διακίνησης 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Το δικαστήριο αποδέχτηκε ότι δεν προέκυψε εμπλοκή του Μπαταρλή στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο Μπαταρλής περιέγραψε την εμπειρία της φυλάκισης χωρίς να γνωρίζει τον λόγο και την ψυχολογική επιβάρυνση που υπέστη η οικογένειά του.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους με τη σύλληψη του Μπαταρλή και ενός φίλου του, ο οποίος κατείχε την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Ύστερα από δύο μήνες, ο Μπαταρλής αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους έπειτα από προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών. Snapshot powered by AI

Αθώος κρίθηκε από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker, Βαγγέλης Μπαταρλής, στην υπόθεση που αφορούσε την κατοχή και διακίνηση 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, έκλεισε με την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο έκανε δεκτή τη θέση ότι δεν προέκυψε εμπλοκή του κατηγορουμένου στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Στα πρώτα λόγια του, ο Μπαταρλής έκανε λόγο για τεράστια δικαίωση ενώ, σημείωσε ότι «δεν μπορεί κανένας να καταλάβει πώς είναι να βρίσκεσαι στη φυλακή και να μην ξέρεις τον λόγο, να σε ρωτούν οι συγκρατούμενοι: “Γιατί είσαι μέσα;” κι εσύ να μην ξέρεις τον λόγο. Από τη μία, οι γονείς σου να σε επιβραβεύουν και ύστερα από 5 μέρες να έρχεται η μάνα σου και να λιποθυμά έξω από τα κελιά».

Η υπόθεση είχε απασχολήσει πέρυσι τον Αύγουστο την επικαιρότητα με τη σύλληψη και προφυλάκιση του πρώην αστυνομικού και ενός φίλου του, που φιλοξενούσε στην οικία του και στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκε η ποσότητα της κοκαΐνης.

Ο Βαγγέλης Μπαταρλής είχε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή πως δεν γνώριζε τίποτα για τα ναρκωτικά που κατείχε ο φίλος του. Αρχικά διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, όμως, έπειτα από 2 μήνες έγινε δεκτή η προσφυγή του από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.

Γονείς, φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο πλευρό του κατά την αποφυλάκιση, το πρωί της Πέμπτης (02/07). «Λογικό είναι, τράβηξαν τόσα οι γονείς. Ήταν όλοι, φίλοι, όλοι όσοι ήταν στο πλευρό μου αυτόν τον καιρό», επεσήμανε ακόμη, μιλώντας στο STAR.

Διαβάστε επίσης