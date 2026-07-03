Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης
Ελεύθερος Τύπος: Τέλος οι μειώσεις σε 200.000 συντάξεις χηρείας
Η Καθημερινή: Τέλος στους "εμφυλίους" των πολυκατοικιών
Τα Νέα: Οι 12 ανατροπές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου
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