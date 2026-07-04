Βουλιαγμένη: «Λίγο ακόμη και θα πηδούσαμε στη θάλασσα»

Τρεις 22χρονοι επιβάτες και ο 63χρονος καπετάνιος σώθηκαν την τελευταία στιγμή από διερχόμενο ιστιοφόρο, όταν το 15 μέτρων σκάφος τους λαμπάδιασε εν πλω το πρωί της Παρασκευής

Κατερίνα Ρίστα

Βουλιαγμένη: «Λίγο ακόμη και θα πηδούσαμε στη θάλασσα»
ΕΛΛΑΔΑ
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Μια ανάσα από την τραγωδία βρέθηκαν τέσσερις άνθρωποι που είδαν το ταχύπλοό τους να μετατρέπεται σε πύρινη κόλαση. Το ταξίδι αναψυχής που ξεκίνησε από τη Γλυφάδα με προορισμό τη Μύκονο διακόπηκε απότομα στα ανοιχτά της Βουλιαγμένης, όταν μαύροι καπνοί άρχισαν να πνίγουν το εσωτερικό του σκάφους την ώρα που οι νεαροί επιβαίνοντες κοιμούνταν στις καμπίνες.

Η αφύπνιση ήταν εφιαλτική, καθώς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ξέσπασε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, με τις φλόγες να περικυκλώνουν το κατάστρωμα και να καταγράφονται καρέ-καρέ σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Ένας από τους 22χρονους επιβάτες, ο Σταύρος, περιγράφει τις πρώτες δραματικές στιγμές: «Ήμουνα μέσα, κοιμόμουν εγώ και βλέπω καπνούς και τα λοιπά και τέτοια μέσα στο δωμάτιο. Ξυπνάω, κατευθείαν βγήκαμε μέσα στις φωτιές».

Η διάσωση από το ιστιοφόρο

Οι τρεις νεαροί εγκλωβίστηκαν στην πλώρη καθώς το πίσω μέρος είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στη φωτιά. Η τύχη τους βοήθησε, καθώς ένα μεγάλο τουρκικό ιστιοφόρο βρισκόταν κοντά στο σημείο. Μόλις ο κυβερνήτης του αντιλήφθηκε το περιστατικό, άλλαξε πορεία και πλησίασε το φλεγόμενο σκάφος.

«Είχαμε πάει στην πλώρη και περιμέναμε γιατί είχε παντού φωτιά πίσω», συνεχίζει ο Σταύρος. «Ήταν ένα τουρκικό μεγάλο ιστιοπλοικό και μας λέει "παιδιά ελάτε γρήγορα σε εμάς", λίγο ακόμη θα πηδούσαμε, δεν μπορούσαμε να μείνουμε άλλο στο σκάφος».

Μάχη με τις φλόγες μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο

Την ίδια ώρα, ο 63χρονος καπετάνιος του σκάφους έδινε μόνος του μια απέλπιδα μάχη, προσπαθώντας να περιορίσει την πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί.

Ο ίδιος εξιστορεί πώς ξεκίνησαν όλα στο μηχανοστάσιο: «Το σκάφος κατέβαζε ταχύτητα. Κάνω κράτη της μηχανής και πάω να ανοίξω το κουτί της μηχανής. Πετιέται καπνός. Έκανα κατάσβεση με έξι πυροσβεστήρες αλλά δεν γινόταν τίποτα. Αιτία εκτιμώ πως ήταν κάποιο καλώδιο. Βραχυκύκλωμα. Ανέβηκα κι εγώ στο ιστιοπλωικό για να σωθώ».

Όταν κάθε προσπάθεια απέτυχε, ο κυβερνήτης εγκατέλειψε και αυτός το σκάφος. Στη θαλάσσια περιοχή στήθηκε άμεσα επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη. Οι τέσσερις διασωθέντες παρελήφθησαν από πλωτό περιπολικό και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Φώκειας, όπου διενεργείται προανάκριση. Παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης, το ταχύπλοο τυλιγμένο στους καπνούς καιγόταν για περίπου δύο με τρεις ώρες και τελικά βυθίστηκε, με τους επιβαίνοντες να σημειώνουν για την κινητοποίηση πως «την ώρα που ήρθαν, ήρθαν πάρα πολύ αργά».

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