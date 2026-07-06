Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αμετανόητος "εμπρηστής" της παράταξης
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη.
Τα Νέα: Μια λύση - ανάσα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου
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