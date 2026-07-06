Η Πανποντιακή Ομοσπονδία ζητά να μην χρησιμοποιείται ο όρος «Ρωσοπόντιος» - Είναι Έλληνες Πόντιοι

Snapshot Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ζητά από τα ΜΜΕ να μην χρησιμοποιούν τον όρο «Ρωσοπόντιος» γιατί είναι ιστορικά και επιστημονικά ανακριβής.

Οι Έλληνες Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση διατηρούν ελληνική εθνική συνείδηση και πολιτισμική ταυτότητα, ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους σε αυτές τις περιοχές.

Ο όρος «Ρωσοπόντιος» παραποιεί την ιστορική πραγματικότητα και έχει χρησιμοποιηθεί με υποτιμητική ή ρατσιστική χροιά.

Η σωστή ορολογία που προτείνεται είναι «Έλληνες Πόντιοι προερχόμενοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση» ή «Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση».

Η ακριβής χρήση της ορολογίας αποτελεί ζήτημα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και σεβασμού της ιστορικής αλήθειας. Snapshot powered by AI

Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, με επιστολη που απέστειλε στην ΕΣΗΕΑ, ζητά από τους δημοσιογράφους να μην χρησιμοποιούν τον όρο «Ρωσοπόντιος», καθώς είναι ιστορικά και επιστημονικά ανακριβής, όπως επισημαίνει.

Η επιστολή

«Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά την ορθή χρήση της ιστορικής και εθνικής ορολογίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε δημοσιογραφικά κείμενα και τηλεοπτικές εκπομπές η όρος «Ρωσσοπόντιοι», ο οποίος είναι ιστορικά και επιστημονικά ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στην ταυτότητα των Ελλήνων Ποντίων που προέρχονται από τις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Οι συγκεκριμένοι συμπατριώτες μας είναι Έλληνες Πόντιοι, με ελληνική εθνική συνείδηση, ιστορική καταγωγή και πολιτισμική ταυτότητα. Η εγκατάστασή τους στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης υπήρξε αποτέλεσμα ιστορικών συγκυριών και όχι στοιχείο που διαφοροποιεί την εθνική τους ταυτότητα.

Ο όρος «Ρωσσοπόντιοι» παραποιεί την ιστορική πραγματικότητα, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και αποκόπτει τους Έλληνες αυτούς από τον φυσικό εθνικό και ιστορικό τους χώρο.

Η επιστημονικά ορθή και ιστορικά ακριβής διατύπωση είναι: «Έλληνες Πόντιοι προερχόμενοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση» ή, όπου το επιτρέπει το συμφραζόμενο, «Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση».

Επιπλέον, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι ο όρος «Ρωσσοπόντιος» χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών, σε αρκετές περιπτώσεις, με υποτιμητική ή ακόμη και ρατσιστική χροιά, συμβάλλοντας στην αναπαραγωγή στερεοτύπων εις βάρος μιας ιστορικής ελληνικής κοινότητας.

Οι λειτουργοί της ενημέρωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Για τον λόγο αυτό, η ακριβής χρήση της ιστορικής ορολογίας αποτελεί ζήτημα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σεβασμού της ιστορικής αλήθειας και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συνδρομή της Ένωσής σας, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη της ΕΣΗΕΑ και τα δημοσιογραφικά επιτελεία για την ορθή χρήση της σχετικής ορολογίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή της αναπαραγωγής ενός λανθασμένου και προσβλητικού χαρακτηρισμού.

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