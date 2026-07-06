Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζήνας

Snapshot Η φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζήνας τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Κάηκαν ελαιόδεντρα και τμήμα δάσους στην αγροτοδασική περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 110 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα, 23 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα και εκκένωση κατοίκων, η οποία πλέον έχει ανακληθεί.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Μετά από την τεράστια μάχη που έδωσε η Πυροσβεστική στην Αγία Ελένη Τροιζήνας στην Αργολίδα, η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Η φωτιά ξέσπασε στις 17:00 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονταν συνεχώς, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν τυχόν ζημιές σε σπίτια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάηκαν καλλιέργιες ελαιόδεντρων και τμήμα του δάσους της περιοχής.

Συνολικά, η Πυροσβεστική επιχείρησε με 110 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, καθώς και 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο ήταν για τον συντονισμό. Παράλληλα, υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και Πελοποννήσου παρείχαν συνδρομή, ενώ ομάδα drone του Πυροσβεστικού Σώματος, παρακολουθούσε διαρκώς τη φωτιά.

Τα μηνύματα 112

Λόγω του επικίνδυνου σημείου που ξέσπασε η φωτιά, πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Ελένης, εκδόθηκε άμεσα μήνυμα 112 προς τους κατοίκους ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ λίγο αργότερα, στις 17:47, οι κάτοικοι του οικισμού ειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν προς τον Άγιο Φανούριο. Η ειδοποίηση έχει σταματήσει και οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για την διερεύνηση των αιτιών της.

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