Χαϊδάρι: Τι δήλωσε το θύμα ξυλοδαρμού από «τραμπούκο» σε ιατρείο - Γνωστός επιχειρηματίας ο δράστης

Snapshot Ο άνδρας ξυλοκοπήθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι μετά από παρατήρηση για την ομιλία στο τηλέφωνο ενός γνωστού επιχειρηματία.

Ο δράστης, λογιστής και εκλεγμένος στο Επιμελητήριο, επιτέθηκε βίαια και απείλησε το θύμα ενώ είχε ήδη κληθεί η αστυνομία.

Το θύμα υπέστη κάταγμα στη μύτη, τραυματισμό στο μάτι και κακώσεις στο πρόσωπο και κατέθεσε μήνυση στο ΑΤ Χαϊδαρίου.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον δράστη, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε σύλληψη μέχρι στιγμής.

Μετά την καταγγελία, το θύμα έλαβε πληροφορίες ότι και άλλοι πολίτες έχουν υποβάλει μηνύσεις για παρόμοια περιστατικά βίας από τον ίδιο δράστη. Snapshot powered by AI

Πληροφορίες σχετικά με τον ξυλοδαρμό του μέσα σε ιατρείο έδωσε ο άνδρας ο οποίος έπεσε θύμα αναίτιας επίθεσης στο Χαϊδάρι.

Ο άνδρας, μίλησε στην εκπομπή του MEGA «Live News» με τα τραύματα να φαίνονται ακόμα στο πρόσωπό του, όπου και εξήγησε το ιστορικό του ξυλοδαρμού, αλλά και τις ενέργειες που έκανε μετά.

Όπως ανέφερε, συνόδευε την σύζυγό του σε ιδιωτικό ιατρείο προκειμένου να εξεταστεί από οφθαλμίατρο, όπου και συνάντησε τον άνδρα. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν του έκανε παρατήρηση για την ομιλία του στο τηλέφωνο και του ζήτησε να μιλάει πιο σιγά ή να περάσει έξω από το ιατρείο. Σημειώνεται ότι ο άνδρας δεν είχε ραντεβού στο ιατρείο.

Τραμπουκισμοί και απειλές

Τότε ο θύτης τον πλησίασε και του είπε «ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις να μη μιλάω στο κινητό» και στη συνέχεια τον χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο. Η γυναίκα του αλλά και ο γιατρός μπήκαν ανάμεσά τους για να τους χωρίσουν, όμως εκείνος προσπάθησε να τους απωθήσει και τους τράβηξε από τα ρούχα.

Μάλιστα, ενώ είχε ήδη ειδοποιηθεί η αστυνομία, ο δράστης τον απείλησε και του είπε πως «θα σε περιμένω κάτω». «Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο. Μου είπε "σε περιμένω κάτω", τα κλασικά, και "ποιος είσαι εσύ" και αυτά».

Το θύμα, όπως εξήγησε, πρόλαβε και τον έβγαλε φωτογραφία την οποία παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα όπου κατέθεσε και μήνυση. Από το τμήμα τον ενημέρωσαν ότι έχουν εντοπίσει ποιος είναι, ωστόσο δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

Γνωστός επιχειρηματίας με αρκετές μηνύσεις

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο άνδρας στην εκπομπή, πρόκειται για γνωστό επιχειρηματία του Χαϊδαρίου και του Αιγάλεω, ο οποίος είναι λογιστής στο επάγγελμα. Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε εκλεγεί στο Επιμελητήριο, ενώ ο αδερφός του είναι στο σώμα της ΟΠΚΕ στην Αστυνομία. Ο ίδιος δήλωσε πως πρόκειται για «αυτούς τους "μάγκες" που κάνουν ότι θέλουν, όπου θέλουν».

Ο άνδρας έχει κάταγμα στη μύτη, τραυματισμό στο μάτι και κακώσεις στο πρόσωπο. Όπως δήλωσε στην εκπομπή του MEGA, μετά τη δημοσίευση της καταγγελίας του, έλαβε μηνύματα και από άλλους πολίτες ότι έχουν καταθέσει μηνύσεις εναντίον του δράστη για ξυλοδαρμό και βία. Το αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου έχει αναλάβει την υπόθεση.

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