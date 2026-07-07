Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Σκούπα" Πλεύρη στους παράνομους μετανάστες
Ελεύθερος Τύπος: 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών
Η Καθημερινή: Στα άκρα Σαμαράς - Μαξίμου
Τα Νέα: Δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου
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