Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Σκούπα" Πλεύρη στους παράνομους μετανάστες

Ελεύθερος Τύπος: 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών

Η Καθημερινή: Στα άκρα Σαμαράς - Μαξίμου

Τα Νέα: Δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου

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