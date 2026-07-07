Η ιστορία αγάπης που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου

Μια αληθινή ιστορία επέλεξε να μοιραστεί σε γαμήλια τελετή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα για την αξία της αγάπης.

Την ιστορία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που έζησε μαζί επτά δεκαετίες μοιράστηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα αγάπης, υπομονής και αλληλοσεβασμού. Μέσα από μια προσωπική του εμπειρία, ανέδειξε τις αξίες που κράτησαν ενωμένους δύο ανθρώπους μέχρι το τέλος της ζωής τους.

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