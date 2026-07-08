Λάρισα: Αιματηρή συμπλοκή μετά τα μεσάνυχτα - Δύο ανήλικοι στο νοσοκομείο

Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι αλλοδαποί να διακομιστούν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr το συμβάν εξελίχθηκε επί της οδού Αιόλου, κοντά στο πάρκο, όπου οι δύο ανήλικοι καταγγέλλουν πως δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων. Μάλιστα, καταγγέλλεται πως οι επιτιθέμενοι κρατούσαν ρόπαλα, αιχμηρά αντικείμενα κ.α.

Στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι δύο ανήλικοι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.